TJCE inclui novos cargos no concurso; veja quais são

Além dos novos cargos, o presidente do TJCE, Abelardo Benevides Moraes, também alterou a comissão organizadora do certame

O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) decidiu incluir novos cargos para seu próximo concurso público para as seguintes áreas: judiciário, engenharia civil e tecnologia da informação.

Além das novas oportunidades , o presidente do TJCE, Abelardo Benevides Moraes, também alterou a comissão organizadora do certame.

A data de publicação do edital só poderá ser confirmada após a assinatura do contrato com a empresa escolhida.

A realização do concurso foi aprovada no dia 25 de abril e o anúncio chegou a ser antecipado pelo presidente do TJCE durante a comemoração dos 15 anos do Núcleo de Psicologia e Serviço Social (NPSS) da Comarca de Fortaleza.