TJCE: sete advogados são candidatos a ocupar vaga na lista tríplice do TRE-CE

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) divulgou os sete nomes de advogados que podem concorrer a um vaga, na classe de jurista, na recomposição da lista tríplice para membro efetivo do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE).

Os interessados na oportunidade de membro titular do TRE-CE têm o prazo de três dias, contados a partir dessa sexta-feira, 20, quando publicado o Edital nº 294/2024, para solicitar cópia dos processos de inscrição à Secretaria-Geral Judiciária do TJCE.

Veja a relação dos candidatos à recomposição da lista tríplice: