Antes de anunciar apoio a Evandro, Acilon pediu desfiliação do PL

Prefeito do Eusébio, Acilon Gonçalves pediu desfiliação do PL antes de anunciar apoio à candidatura do Evandro Leitão, do PT, em Fortaleza. A informação foi compartilhada pelo presidente do PL Ceará, deputado estadual Carmelo Neto, nesta quinta-feira, 10, e confirmada por Acilon ao O POVO. "Pedi desfiliação para cuidar das cidades que tive prefeitos aliados eleitos por outros partidos e deverei ficar sem partido até meados do ano que vem", disse o prefeito. O pedido de desfiliação ocorreu na terça-feira, 8. Após publicação de Acilon em apoio a Evandro, Carmelo escreveu: "A título de informação, Acilon Gonçalves pediu desfiliação no início da semana". O texto foi acompanhado da carta do prefeito.

"Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste, agradecê-lo por toda a atenção comigo no período que estou filiado ao partido. Espero ter contribuído positivamente com essa agremiação partidária", escreveu Acilon, acrescentando pedido para sair do PL. Acilon apoia Evandro em Fortaleza Antes do novidade ser anunciada por Carmelo, o prefeito do Eusébio declarou apoio à candidatura de Evandro em Fortaleza. Acilon, no entanto, era correligionário de André Fernandes (PL), adversário do petista na Capital. Ao lado do filho, o prefeito reeleito em Aquiraz Bruno Gonçalves (PRD), e da nora, a vereadora eleita Carla Ibiapina (DC), Acilon informou o “posicionamento oficial” do grupo político e convidou os eleitores a votarem no petista. Todos aparecem vestidos de branco com um adesivo do petista colado no peito.

Acilon Gonçalves mostra força na Região Metropolitana Deixando o cargo no Eusébio após oito anos à frente do Executivo municipal, Acilon elegeu o sucessor, Dr. Júnior, com mais de 80% dos votos na cidade. O que ele já tinha feito alguns anos atrás quando também cumpriu dois mandatos e indicou Júnior para sua sucessão. No Aquiraz, município também da Região Metropolitana e colado ao Eusébio, Acilon viu o filho, Bruno Gonçalves ser reeleito com mais de 85% dos votos, mesmo havendo três candidaturas na cidade. Uma delas sendo do PT, sigla do governador Elmano de Freitas e do ministro Camilo Santana. Como se não bastasse, em Fortaleza, a esposa de Bruno foi eleita vereadora. Ana Carla Ibiapina Meireles, de 43 anos, concorreu pela primeira vez a um cargo público, tendo recebido 9.413 votos, o que a garantiu uma vaga na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) pelo quociente eleitoral. O detalhe é que o nome escolhido para a urna foi Carla do Acilon, referência direta à influência do sogro.