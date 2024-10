Avança projeto que define guarda de animais de estimação após divórcio

Pela proposta de lei, se não houver definição amigável, um juiz definirá se a guarda do pet ficará só com alguma parte ou se haverá guarda compartilhada

A proposta de lei fala que, se não houver uma definição amigável entre o casal, um juiz definirá se a guarda do pet ficará só com uma das partes ou se haverá uma guarda compartilhada, assim como acontece com filhos.

Em caso de guarda compartilhada, o juiz deverá definir o tempo que cada um ficará com o animal e também as despesas para cuidado do pet, como veterinário, ração e produtos de higiene. A ocorrência de maus-tratos será motivo para perda da guarda.

Além disso, a Justiça também dirá como ficam as visitas se a guarda definitiva ficar com apenas uma pessoa. Se o animal só ficar com uma das partes do casal que se separou, as despesas com alimentação e higiene ficarão a cargo do responsável pela posse. Gastos emergenciais, como veterinário e tratamento, deverão ser bancados de forma proporcional aos recursos.