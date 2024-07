Pets: quais os cuidados necessários nos passeios com animais domésticos

Pitbull Tróia só passeia com a tutora em lugares públicos com focinheira Crédito: Arquivo Pessoal

“No Estado do Ceará, a Lei nº. 13.572/05 permite a circulação de cães da raça pitbull em logradouros, jardins e parques públicos apenas no horário das 23 às 4 horas e com o uso de focinheira. Tal legislação merece urgente reforma, tendo em vista ser irrazoável e trazer disposições que apenas reforçam o preconceito contra a raça”, declara. No que diz respeito ao Município, João Pedro Gurgel ressalta que o Código da Cidade (LC nº270/19), em seu artigo 670, dispõe que os tutores de animais ficam obrigados a identificá-los com plaqueta, contendo nome completo do tutor, CPF e número do telefone de contato. “Diz ainda, no art. 671, que os tutores, responsáveis e tutores de animais em Fortaleza deverão recolher as fezes de seus animais dos logradouros públicos”, completa.

O secretário-geral afirma que o Código Civil prevê que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Isto significa que eventuais danos causados pela ação de animais podem gerar a obrigação dos tutores em promover a devida reparação. Desde 2011, foi protocolado um projeto de lei, n.º 2.140, na Câmara dos Deputados, abordando a obrigatoriedade do uso da focinheira estabelecendo regras de segurança para a condução responsável de cães de grande porte e/ou de raças consideradas perigosas. Atualmente, o projeto de lei encontra-se arquivado. As precauções com um animal doméstico Em alguns momentos, os pets são envolvidos em etapas do dia a dia, como viagens e passeios em ambientes públicos considerados "pet friendly", incluindo shoppings, lojas e restaurantes. Porém, os donos precisam ficar atentos aos deveres de saírem com seus animais em locais de grande circulação. Glayciane Bezerra, professora de Medicina Veterinária da Universidade Estadual do Ceará (Uece), afirma que cães de grande porte não têm a genética da agressividade, esse comportamento é condicionado, desenvolvido e explorado por tutores. “Os cães de raça pitbull são animais com musculatura corporal desenvolvida, mordida com força e impacto devido à robustez do travamento maxilar. Os cães não possuem a genética da agressividade, esse comportamento é desenvolvido e explorado por tutores que buscam esse tipo de condicionamento”, conta.

Glayciane ressalta que o dono do animal deve ser responsável pelo controle do andar do animal durante o caminhar. “O dono do animal deve garantir bom controle da marcha do animal durante o passeio e de forma responsável evitar locais muito movimentados, ruidosos, que possibilitem o animal de agitar demais”, disse a professora. Para Marney, médico veterinário e dono da clínica veterinária Animal&CIA, o adestramento pode ajudar os cães a agirem em cada situação de forma acertada.