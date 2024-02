Mulher gasta R$ 1,5 milhão em 'festa do divórcio' com dinheiro de ex

Festa com tema de um assassinato misterioso aconteceu em luxuosa mansão espanhola. A mulher convidou 20 amigas e todas receberam um sacola de brindes no valor de 60 mil reais

Uma mulher britânica fez uma luxuosa 'festa do divórcio', em Málaga, na Espanha. Todas as 20 convidadas receberam brinde e desfrutaram do "maior biscoito do Dia dos Namorados do mundo", que custou 20 mil libras (cerca de R$ 124 mil). O tema da festa foi um assassinato misterioso.

O evento foi organizado pela empresa DM Promotions, mesma empresa que já cuidou de festas de grandes nomes como Rihanna. Apesar de a identidade da nova solteira permanecer desconhecida, uma fonte do The Daily Mirror afirma que a festa custou 250 mil libras no total (cerca de R$ 1,5 milhão de reais).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo o tabloide britânico, parte do pagamento foi realizado com o dinheiro que mulher recebeu do ex-marido no primeiro cheque de pensão alimentícia.