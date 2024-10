Bombeiros resgataram 8.884 animais no Ceará em 2024

Entre janeiro e setembro deste ano, foram resgatados 8.884 animais no Ceará pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado (CBMCE). O resultado representa um aumento de 0,47% em relação ao mesmo período do ano de 2023, quando foram registrados resgates de 8.842 animais.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o animal mais resgatado neste ano foi a serpente, em destaque as jiboias, com o total de 323 ocorrências apenas no mês de setembro. Além disso, iguanas, gatos, cães e cassacos também são bastante resgatados no Ceará.

Na última quarta-feira, 2, o CBMCE realizou o resgate de um cavalo em Horizonte. O animal tinha caído em uma fossa e precisou ser resgatado com uma corda e uma mangueira.