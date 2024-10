População de animais selvagens diminuiu em média 73% em 50 anos, diz estudo

A poucos dias do início da COP16 sobre Biodiversidade na Colômbia, o relatório "Planeta Vivente" revela que essa porcentagem não significa que quase 75% dos animais selvagens do planeta tenham desaparecido, mas sim que o tamanho de diversas populações (grupos de animais de uma mesma espécie que compartilham um habitat comum) diminuiu em 73% em média durante os últimos 50 anos (1970-2020).

As diversas populações de animais selvagens perderam em média 73% de seus indivíduos em 50 anos e, na América Latina e Caribe, a perda é de até 95%. É o que diz o relatório de referência do Fundo Mundial para a Natureza (WWF) publicado nesta quinta-feira (10).

No total, ao redor de 5.500 vertebrados (mamíferos, aves, peixes, répteis e anfíbios), distribuídos em 35.000 populações em todo o mundo, estão agora registrados neste "Índice Planeta Vivente", estabelecido e atualizado a cada dois anos pela Sociedade Zoológica de Londres (ZSL) desde 1998.

"Constatamos verdadeiros sucessos a nível local, com espécies que retornam, mas isso são como ilhotas de preservação no interior de um conjunto que se degrada", explicou.

Essas diferenças nas estimativas de diversas populações é muito evidente quando se avaliam os resultados por continentes: por exemplo, a população do boto rosa do Amazonas (conhecido como boto) diminuiu 65% entre 1994 e 2016.

"Seguimos confiando na solidez" do índice, assegurou Andrew Terry da ZSL durante uma coletiva de imprensa.

O índice se tornou uma referência internacional para medir o estado dos ecossistemas naturais e analisar as consequências sobre a saúde humana, a alimentação e a mudança climática, apesar das repetidas críticas dos cientistas à metodologia de cálculo, acusada de exagerar em grande medida a magnitude do declínio.

A nova edição do relatório repete a necessidade de abordar conjuntamente a crise "interconectada" do clima e a destruição da natureza. E insiste na crescente ameaça de "pontos de inflexão" em alguns ecossistemas.

"As mudanças poderão ser irreversíveis, com consequências devastadoras para a humanidade", alertou Sumba, citando o exemplo do Amazonas, em risco de passar de ser um "sumidouro de carbono para emissor de carbono, acelerando assim o aquecimento global".

O maior declínio é observado nas populações de espécies de água doce (-85%), seguido pelos vertebrados terrestres (-69%) e marinhos (-56%).