Quem é o prefeito que usou lança-chamas durante campanha eleitoral no Ceará

Herberlh Mota (Republicanos), 40 anos, é candidato à reeleição à Prefeitura de Baturité, município a 113 km de Fortaleza, e é investigado pela Polícia Federal (PF) por “uso indevido de equipamento incendiário (lança-chamas) em via pública” durante campanha eleitoral.

Natural de Tauá, o prefeito de Baturité já foi vereador da cidade em dois mandatos, de 2009 a 2016, e ficou como suplente na eleição de 2016. Ele começou a vida política no PSDB, depois seguiu para o PSD.

Herbérlh foi eleito como prefeito de Baturité em 2020, pelo PL, com 36,72% dos votos válidos, equivalente a 7.419 votos. Agora, ele disputa a reeleição na cidade pelo Republicanos, e tem o apoio do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), e do governador Elmano de Freitas (PT).