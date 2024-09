Baturité: Defesa do prefeito alega que artefato é "item de pirotecnia, não lança-chamas"

Em imagens enviadas ao O POVO , o gestor aparece utilizando uma espécie de lança-chamas, em cima de um carro de som. No entanto, para o advogado de defesa, Edson Lucas, o equipamento utilizado é bastante arcaico, sendo vendido pela internet e não devendo ser classificado como um lança-chamas. "Nem tudo que parece, é. É um equipamento de pirotecnia, parecido com os que são utilizados em muitos eventos artísticos, como em shows do cantor Felipe Araújo", explicou.

A defesa do prefeito de Baturité, Herberlh Mota (Republicanos), confirmou ao O POVO que o prefeito foi alvo de operação de busca e apreensão de artefato utilizado pelo candidato em evento de campanha. Nesta terça-feira, 3, a Polícia Federal deflagrou operação que apura uso indevido de equipamento incendiário em via pública durante campanha eleitoral.

O advogado argumenta que a utilização do artefato foi sugerida pela empresa de marketing contratada para a campanha eleitoral do prefeito com a intenção de deixar o ambiente mais ornamentado e animado. "O prefeito aceitou a sugestão, até de forma inocente, tendo utilizado uma única vez, jamais com intuito de desrespeitar qualquer legislação eleitoral ou colocar em perigo quem quer que seja", argumentou.

A defesa enviou imagem ao O POVO de um anúncio onde o artefato poderia ser comprado pela internet. Confira: