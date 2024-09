Prefeituras de quatro cidades cearenses têm disputa feminina em 2024; veja lista

Ano após ano amplia-se o debate sobre a necessidade de garantir participação política para mulheres e sobre a relevância de consolidar candidaturas femininas competitivas nos quatro cantos do País. No Ceará, a eleição de 2024 regista ao menos quatro cidades que terão apenas candidatas mulheres na disputa pelas respectivas prefeituras. Os municípios são: Icó; Altaneira; Paraipaba e Redenção.



Embora representem mais da metade do eleitorado do Brasil, mulheres são apenas 35% das candidaturas cearenses nas Eleições 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Neste ano, 4.614 mulheres se registraram para disputar os cargos (prefeito e vereador) nos municípios do Ceará.

Icó

Neste recorte, Icó é o município com mais candidatas. Três nomes disputam o Executivo municipal: Cristiana Viana (Republicanos); Professora Aurineide (PT) e Senia (MDB) participam do pleito e preferência do eleitorado no município, distante 383,11 km de Fortaleza.