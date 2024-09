Prefeito cearense usa lança-chamas em campanha e vira alvo da PF; veja imagens

A Polícia Federal deflagrou uma operação, nesta terça-feira, 3, contra o prefeito Herberlh Mota (Republicanos), candidato a reeleição em Baturité. Investigação apura uso indevido de equipamento incendiário em via pública durante campanha eleitoral. Em imagens enviadas ao O POVO, o gestor aparece utilizando uma espécie de lança-chamas, em cima de um carro de som.

Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão no âmbito da Operação “Protocolo III”. O material teria sido utilizado com finalidade eleitoral. A princípio, não foi divulgado o nome do candidato, mas os vídeos revelam que se trata do atual gestor da cidade. As imagens chegaram a ser publicadas nas redes sociais de Herberlh.

Veja as imagens abaixo