Luisa Cela se descompatiliza da Secult, cotada para ser vice de Evandro em Fortaleza

Filiada ao PSB, Luisa Cela deixou o cargo que ocupava como secretária de Cultura do Ceará. Ela foi um dos nomes alcançados pela minirreforma feita por Elmano de Freitas (PT) no secretariado nesta segunda-feira, 27. Ela é filha da ex-governadora e secretária-executiva do Ministério da Educação, Izolda Cela (PSB). Ela deixa o cargo sendo cotada para ser a vice na chapa de Evandro Leitão (PT) em Fortaleza. A saída cumpre o prazo de descompatilidade pedido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para candidaturas, já que, como secretária, ela deveria sair até quatro meses antes da eleição. Luisa se filiou no início do ano ao PSB, em uma movimentação da sigla para se fortalecer e pleitear a vice do PT. O nome dela vinha sendo citado como um destaque da legenda na brriga com partidos como PSD, Republicanos e MDB que disputam a vaga.