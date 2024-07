Após volta em formato híbrido, Alece tem sessão suspensa por ausências

A sessão plenária da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) desta quinta-feira, 4, foi suspensa foi falta de quórum mesmo com o formato híbrido, com participação ou no Auditório Deputado Frederico Ferreira Gomes ou de forma virtual.

Com previsão de início para 9h30min, foi feita a contagem de deputados estaduais presentes por volta das 10h20min, constando apenas 12 parlamentares, número insuficiente para ter sessão. O presidente de momento, Osmar Baquit (PDT), então declarou a sessão encerrada. Estavam presentes mais deputados da oposição do que da base.