Após incêndio na Alece, Evandro anuncia licitação para reforma do plenário

A Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) abrirá um edital de licitação para a reforma do Plenário 13 de Maio, atingido por um incêndio no início da tarde da última quinta-feira, 20. A informação foi repassada pelo presidente da Casa, Evandro Leitão (PT), durante coletiva de imprensa realizada por volta das 17 horas.

Evandro detalhou na entrevista que entrou em contato com a Procuradoria Jurídica da Casa e com o Presidente da Comissão de Licitação para que o edital seja lançado imediatamente. “Juntamente com a empresa que vier a vencer o processo licitatório, vamos iniciar a reforma para que em um prazo de 90 ou 120 dias, possamos estar de volta em nosso plenário dando condições aos parlamentares de exercerem seu direito de legislar, defender e fiscalizar”, apontou.

