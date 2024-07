Incêndio na Alece: funcionária internada por inalação de fumaça tem alta após 10 dias

FORTALEZA-CE, BRASIL, 20-06-2024: Incêdio na ALECE. (foto: Beatriz Boblitz/O Povo) Crédito: Beatriz Boblitz

A funcionária da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) que ficou internada desde o dia do incêndio no prédio recebeu alta hospitalar na segunda-feira, 1º. Ela estava sob observações médicas desde o dia 20 de junho, quando precisou ser encaminhada por inalar fumaça. A Alece informou também que a funcionária foi acompanhada por equipe multidisciplinar na unidade hospitalar para cuidados específicos após a inalação de fumaça, chegando até a desmaiar. Além disso, a Casa destacou que acompanhou a servidora desde o acidente, prestando apoio necessário. "Agora ela segue sendo acompanhada pela Alece e, especialmente, pelos serviços do Departamento de Saúde e Assistência Social (DSAS), para plena recuperação em casa", informou a Assembleia.