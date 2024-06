Após incêndio, Alece terá funcionamento normal; sessões plenárias serão remotas

FORTALEZA-CE, BRASIL, 20-06-2024: Incêdio na ALECE. (foto: Beatriz Boblitz/O Povo) Crédito: Beatriz Boblitz

Os trabalhos da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) seguirão normalmente após o incêndio ocorrido na última quinta-feira, 20. Após reunião realizada nesta sexta-feira, 21, ficou determinado que os serviços, atendimentos e demais processos funcionarão como de costume. Apenas as atividades parlamentares no plenário 13 de Maio serão feitas de forma remota a partir da próxima semana. O anúncio foi feito pelo presidente da Casa, o deputado estadual Evandro Leitão (PT). Ele esteve reunido com o primeiro-secretário da Alece, Danniel Oliveira (MDB), e com todos os diretores e líderes dos setores Administrativo, Jurídico, Engenharia, Legislativo, Segurança, Segurança do Trabalho, Comunicação, dentre outros. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A limpeza no plenário, onde o fogo se alastrou e causou os maiores danos, já foi iniciado após a conclusão do trabalho do Corpo de Bombeiros. A perícia também foi finalizada e enviada para a investigação da causa que levou o incêndio.

"Fica determinado que não haverá interrupção de processos, serviços ou atendimentos. Somente o plenário e as funções legislativas funcionarão temporariamente no formato remoto a partir da próxima semana, sem prejuízo para a condução e votação de projetos. Uniremos esforços para voltar o mais rápido possível às sessões presenciais", disse Evandro Leitão por meio das redes sociais. Incêndio na Assembleia Legislativa do Ceará O incêndio na Assembleia Legislativa cearense começou por volta das 12 horas e uma grande quantidade de fumaça pôde ser vista do lado de dentro e de fora do prédio, que foi evacuado assim que as primeiras chamas foram detectadas.

Por volta das 14 horas, foi liberada a entrada dos funcionários no prédio, para recolhimento de pertences. As pessoas puderam entrar de dois em dois, apenas no Anexo I da Casa Legislativa.

O foco do incêndio teria sido no plenário da Casa, que tinha sessão prevista para esta quinta-feira. No entanto, a sessão não foi realizada por falta de quórum. A maior parte dos deputados estava no Palácio Abolição, onde foi realizado um evento com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Duas pessoas ficaram feridas. Uma servidora da Casa que trabalha como auxiliar de serviços gerais chegou a desmaiar após inalar fumaça, mas foi encaminhada a um hospital. Segundo a Alece, no boletim médico divulgado na tarde dessa sexta-feira, 21, a paciente segue internada "com quadro de saúde estável, acompanhada para observação de danos causados pela inalação da fumaça". O outro ferido é um policial militar que sofreu escoriações com as chamas. Ele recebeu alta hospitalar na tarde desta sexta-feira, 20. A Alece diz estar dando todo o suporte necessário às famílias neste momento.

Alarme de incêndio não tocou, dizem relatos Segundo relatos ouvidos pelo O POVO de pessoas que estavam na Alece no momento do incêndio, em nenhum momento tocou o alarme de incêndio e a princípio os bombeiros não apareceram para mobilizarem as pessoas a saírem do local, partindo dos próprios funcionários sinalizando aos demais. A informação também foi dita por outros funcionários. Em pouco tempo os bombeiros da Casa chegaram. "Não tocou alarme e também não vi os bombeiros mobilizando as pessoas a saírem, foram os próprios funcionários alarmando os outros", disse em anonimato. Ainda de acordo com um presente no local, as pessoas estavam deixando a Alece pelas saídas principais e as catracas não estavam liberadas. "Tinha gente passando por baixo das catracas", conta. Ela também afirmou desconhecer se havia saída de emergência e que a saída do complexo das comissões da Assembleia se encontrava fechada.