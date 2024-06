Evandro Leitão agradece bombeiros por "ter salvado vidas" em incêndio na Alece

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), Evandro Leitão (PT) agradeceu o trabalho dos profissionais do Corpo de Bombeiros pela atuação na contenção de danos do incêndio ocorrido no Plenário 13 de maio nesta quinta-feira, 20.

"E nós aqui da Assembleia só temos que agradecer, primeiro a Deus e segundo ao Corpo de Bombeiros. Tanto aqui a corporação daqui da Assembleia como também o Corpo de Bombeiros Militares do Estado do Ceará pela presteza, pela celeridade e por ter salvado vidas", disse em vídeo.



Duas pessoas ficaram feridas. Uma servidora da Casa que trabalha como auxiliar de serviços gerais chegou a desmaiar após inalar fumaça, mas foi encaminhada a um hospital e está consciente. Outro ferido é um policial militar que sofreu escoriações com as chamas.