Elmano sanciona pacote de medidas na segurança pública

FORTALEZA, CEARÁ, 24-06-2024: Governador Elmano entrega viaturas e mais policiais, para realizar a vigilância e assistência da cidade. (Foto: Fernanda Barros / O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), sancionou nesta quinta-feira, 27, o pacote de medidas na segurança pública que foi aprovado na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) no início da semana. As medidas são de proposição do próprio Governo Estadual. Dentre as ações sancionadas está a concessão da gratificação por apreensão de armas de fogo e munições para policiais penais, medida que já vale para policiais militares e civis, nos valores para revólveres; de R$ 800 e R$ 1.200 para fuzis. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Outro projeto sancionado por Elmano foi o pagamento de gratificação profissionais do Sistema Estadual de Inteligência de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (Seisp).