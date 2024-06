Gratificação, aumento de hora extra e novas promotorias: Alece aprova medidas na segurança pública

Quatro propostas do governo, que incluem gratificação e aumento de horas extras, foram aprovadas em regime de urgência na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece)

O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou e assinou nesta terça-feira, 25, quatro propostas, juntamente do secretário de da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS), Roberto Sá, para a segurança pública. Em poucas horas as medidas foram aprovadas com regime de urgência na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

Além dos projetos de lei de autoria do governo estadual, a Casa aprovou um texto enviado pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) que faz alterações na estrutura das promotorias de Justiça do órgão, incluindo a criação de sete novas promotorias em Caucaia, Sobral e Fortaleza, sendo duas especializadas no combate às organizações criminosas e cinco promotorias de Justiça do júri; além de cargos de servidores do quadro de pessoal.



Entenda as medidas anunciadas na segurança pública

Dentre as medidas enviadas e aprovadas está a do projeto de lei 64/2024, que altera a Lei n.º 14.582, de 21 de dezembro de 2009 e inclui policiais penais no pagamento de premiação em dinheiro pela apreensão de armas de fogo, acessórios e munições. As gratificações já abrangiam as categorias dos policiais civis e militares, e agora também nos mesmo valores dos policiais penais.