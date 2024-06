Novos agentes são reforço de inteligência e investigação, diz delegado geral da Polícia Civil

Em solenidade realizada no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), na manhã desta quarta-feira, 26, 428 policiais civis, sendo 413 inspetores e 15 escrivães, foram empossados. A cerimônia reuniu autoridades, os novos agentes e familiares. Os novos servidores fazem parte do contingente de quase 2.700 reforços na segurança pública cearense anunciados pelo governador Elmano de Freitas (PT).

Os 428 novos agentes empossadas na Polícia Civil do Ceará (PC-CE) nesta quarta-feira, 26, vão representar um reforço na investigação, inteligência e elucidação de crimes. Segundo o delegado geral da Corporação, Márcio Gutierrez, a alocação dos profissionais será discutida caso a caso, com enfoque "principalmente naquelas unidades em que a gente precisa aumentar consideravelmente a nossa capacidade investigativa e nossas ações de inteligência".

Roberto Sá , titular da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), destacou a empolgação dos policiais recém empossados e reforçou que a sociedade possui grandes expectativas com o trabalho dos agentes.

O governador encorajou aos policiais em seus ofícios, previu que eles terão muitas vitórias, e pediu que as adversidades não os desanime em suas funções. Elmano congratulou ainda o esforço dos agentes para ingressar na corporação por meio de estudos, enfatizando o grau de dificuldade do certame da Polícia Civil.

Para ele, os novos agente vão se inserir num cenário de violência mais complexo do que o do passado. “Antes, uma pessoa matava outra por um desentendimento ou roubo. Hoje, os crimes de homicídios estão muito relacionados a organizações criminosas", pontuou.

Roberto Sá pontuou ainda que não irá permitir que Fortaleza seja a quarta cidade com mais homicídios no Brasil. Em números absolutos, a capital cearense é hoje a terceira com mais assassinatos entre janeiro e maio deste ano, segundo dados do Ministério da Justiça, só atrás de Salvador (BA) e Rio de Janeiro (RJ).

Leonardo Barreto, diretor geral da Aesp afirmou que o estado do Ceará ganha profissionais qualificados para o ofício da Polícia Civil. “A Aesp está muito orgulhosa da nova turma que se forma. Os novos policiais civis irão servir com eficiência e credibilidade aos cearenses”, afirma Leonardo.

Após a abertura da cerimônia, foram iniciadas homenagens para os policiais que se destacaram durante o curso de formação. Jocelio Melo recebeu o distintivo e um certificado de mérito intelectual da Polícia Civil na categoria inspetor das mãos do governador Elmano de Freitas. Já Antônia Magalhães ficou em primeiro lugar na categoria escrivã. O distintivo da policial foi entregue pela vice-governadora do Ceará.

A solenidade de posse da Polícia Civil foi iniciada por um juramento realizado pelos policiais civis. Em seguida, o hino nacional foi cantado pelos agentes. No entanto, o hino do Ceará foi mais celebrado, rendendo aplausos para a tropa recém empossada.

Estiveram presentes no evento: Elmano de Freitas, governador do Ceará; Marcos Luz, delegado regional da Polícia Federal (PF); Jaime de Paula Linhares, diretor executivo da Associação de Delegados da Polícia Civil (Adepol); Haley Filho, procurador geral de Justiça (MP); Tony Brito, presidente do Sindicato da Polícia Civil (Sinpol); Anthony Lima, superintendente da Polícia Rodoviária Federal (PRF); Jade Romero, vice-governadora; Klênio Savyo, Comandante da Polícia Militar do Ceará (PMCE); Márcio Gutiérrez, delegado geral da Polícia Civil do Ceará (PCCE); Leonardo Barreto, diretor da Academia Estadual de Segurança Pública (Aesp)