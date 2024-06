Lista de convocados do edital de soldado da Polícia Militar do Ceará é divulgada

Lista com o nome dos convocados está disponível no site da instituição. Aprovados devem seguir para exame admissional e entrega de documentos

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) divulgou, nesta terça-feira, 25, a convocação de 426 aprovados para o cargo de soldado no concurso da Polícia Militar do Ceará (PMCE). Lista com o nome dos convocados está disponível no site da instituição.

>>>Acesse o documento clicando aqui

De acordo com informações divulgas pela Pasta, os novos agentes devem integrar o Quadro de Praças Policiais Militares (QPPM) da PMCE após novas etapas do certame. Medida integra uma série de ações adotadas pelo Governo do Estado para reforçar a segurança pública na unidade federativa.