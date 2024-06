Policial ferido com o incêndio na Alece tem alta; servidora segue internada com quadro estável

De acordo com o último boletim médico, a paciente tem quadro estável e a Assembleia Legislativa do Ceará acompanha com o suporte

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) atualizou o quadro de saúde das duas pessoas que ficaram feridas após o incêndio que atingiu o prédio na quinta-feira, 20. O policial que sofreu escoriações com as chamas recebeu alta hospitalar nesta sexta-feira, 21.

Uma servidora da Casa que trabalha como auxiliar de serviços gerais segue internada com quadro estável, de acordo com o boletim médico. No incêndio ela chegou a desmaiar após inalar fumaças, mas foi encaminhada a um hospital.

De acordo com a Assembleia, a servidora está sendo acompanhada para observação de danos causados. "A Alece segue dando todo o suporte necessário às famílias neste momento", informou.