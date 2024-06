Sarto diz que tentará diálogo com novo secretário e critica fala de Elmano: "Antes bandido era o quê?"

Sarto considerou os juízos "equivocados" quanto ao tema da Segurança Pública, com pouco diálogo por parte do estado

O prefeito José Sarto (PDT) comentou mais uma vez, nesta quarta-feira, 12, sobre a atuação do Governo do Ceará no âmbito da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). O gestor municipal questionou as declarações recentes do governador Elmano de Freitas (PT) de que a partir de agora “bandido seria tratado como bandido”, alegando que os juízos estão “equivocados” quanto ao tema, com pouco diálogo por parte do Estado. Sarto disse, no entanto, que buscará "conversar" com o novo secretário da SSPDS, Roberto Sá.

“Bom, antes, era tratado como?”, questinou, se referindo à frase de Elmano. “É a grande pergunta que fica no coração dos fortalezenses, cearenses. Se agora no momento da declaração, bandido será tratado como bandido, antes era o quê? Artista? Eu lamento profundamente que os destinos estão a meu juízo equivocados”, levantou o prefeito, ao ser questionado sobre o tema, em coletiva, durante inauguração do posto de saúde Doutor Sergio Gomes de Matos, no bairro Edson Queiroz.

Sarto alegou uma carência de diálogo por parte do Governo. Conforme o prefeito, isso teria um impacto nas ações da Prefeitura focadas em “políticas preventivas”. “Há pouco diálogo e pouca intenção de dialogar. Toda política de inclusão social, que é a política preventiva, nós estamos fazendo. Mas isso não está bastando. Estamos precisando ampliar”, disse.