Sarto reforça ações na seguraça e armamento da Guarda Municipal

O prefeito de Fortaleza José Sarto (PDT) anunciou ações na segurança durante live na manhã desta terça-feira, 4. Ele reforçou que os guardas municipais terão porte de arma, conforme adiantou durante a formatura da primeira turma do Concurso da Guarda Municipal, no último dia 29 de maio.

O anúncio do prefeito acontece um dia depois de o novo secretário da Segurança Púiblica do Ceará, Roberto Sá, tomar posse. Na ocasião, o Governo do Ceará detalhou "nova fase" da Segurança, com criação de comitê estratégico integrado e mais polícia nas ruas.

