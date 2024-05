Horas após desejar sorte, Sarto questiona escolha de secretário da Segurança: 'Ceara é o novo Rio?'

Pouco depois do anúncio o prefeito desejou um bom trabalho ao recém-anunciado titular. Mais tarde, o prefeito fez duras críticas ao nome de Sá, citando a passagem do secretário pelo Rio de Janeiro

Horas depois de desejar sorte e dizer que era cedo para avaliar a escolha do novo secretário da Segurança e Defesa Social do Ceará, o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), questionou de forma dura a escolha de Roberto Sá , que foi gestor da área no Rio de Janeiro. Sarto insunuou haver um projeto de tornar Fortaleza "a capital mais perigosa do Brasil".

A resposta teve tom crítico sobre a situação da segurança, mas cautelosa sobre o novo gestor. Sarto disse ser muito “cedo” para considerar a troca favorável ou não, mas desejou votos ao novo titular. "Que o secretário possa fazer um bom trabalho porque a situação atual de insegurança do Ceará a despeito do que acontece em outras regiões, leia-se Pernambuco e Bahia o Ceará tendo tido números absolutamente inaceitáveis, não são razoáveis".

Um dia após o Rio ser apontado como a capital mais perigosa do Brasil, o governador escolhe o ex-secretário de segurança de lá para comandar a segurança do Ceará. É um projeto pra colocar Fortaleza, que infelizmente já é a segunda, no topo do ranking? https://t.co/lfnB2P3xKn

Um segundo post veio duas horas mais tarde, ainda mais incisivo e Sarto chegou a insinuar um “projeto” do Governo Estadual para tornar Fortaleza “a capital mais perigosa do Brasil”.

“Facções criminosas e violência sem controle. O Ceara é o novo Rio de Janeiro? Governador escolhe como secretário de segurança ex-secretário de segurança do Rio”, publicou o perfil do prefeito.

À noite, no entanto, o tom mudou. Pouco após as 20 horas, menos de 7 horas após a primeira manifestação, o perfil de Sarto fez paralelo entre o Rio de Janeiro, onde Sá foi secretário até fevereiro de 2018 , e o Ceará.

Críticas de Sarto à Segurança Pública do Governo Elmano têm tom elevado

A segurança pública é um dos temas mais recorrentes nos debates e pronunciamentos — presenciais e virtuais — de Sarto, intensificados neste período pré-eleitoral. Um dos casos notórios foi o assassinato ocorrido no do Institutio José Frota (IJF), que gerou embates e críticas, além de trocas de acusações diretas entre as gestões municipal e estadual, sobre as responsabilidades no ocorrido.

Quanto à ocasião da declaração de Elânio, o prefeito escreveu, também nas redes sociais: "Um posicionamento absurdo e inacreditável do secretário de Segurança sobre a criminalidade em Fortaleza e no Ceará. Leviano é esse governo PT, que deixou as facções criminosas tomarem conta de Fortaleza e do Ceará. Assim como as declarações infelizes desse secretário, que dizem que os índices de criminalidade são razoáveis."