Sarto volta a criticar gestão do Governo na segurança: "É parte do problema e não da solução"

Durante cerimônia de posse 219 guardas municipais na noite desta quarta-feira, 29, em Fortaleza, o prefeito José Sarto (PDT) anunciou que haverá reforço no número de armas de fogo e viaturas usadas pelos agentes de segurança da Capital. Em discurso na solenidade, ele voltou a criticar a atuação do Governo do Ceará na área de Segurança Pública e tomou a responsabilidade para o Executivo municipal.

"Se o Governo de Estado não é capaz de fazer o mínimo para dar segurança ao povo de Fortaleza, a Prefeitura de Fortaleza vai fazer o máximo, tudo que tiver ao seu alcance. Nós vivemos em tempos muito difíceis, meus amigos e minhas amigas, mas eu estou convencido de que esses tempos difíceis podem ser superados com ousadia, com preparo e com ação. E com a vocação que eu vi nessa solenidade, eu tenho certeza que haveremos de superá-los", projetou Sarto.

O prefeito avaliou que investir em setores como educação e cultura não tem suficiente, “porque, nos últimos 10 anos, a cidade de Fortaleza passou a enfrentar um novo inimigo que aterroriza os bairros mais carentes e a população desses bairros, e por onde passam, deixam o rastro de droga, de vício e de morte, que são as facções criminosas".