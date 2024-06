Carmelo sobre Elmano e segurança: "Espero que saia do discurso e vá para a prática"

O presidente do PL Ceará, deputado estadual Carmelo Neto (PL), repercutiu a fala do governador Elmano de Freitas (PT) que, recentemente, defendeu discurso mais duro da esquerda na questão da Segurança Pública. Carmelo disse esperar que o comentário saia da esfera do discurso e entre no campo da prática e cobrou medidas na área da Segurança.



“Quando falo de segurança, procuro separar quaisquer divergências políticas e partidárias. Ontem perdemos o sargento Flávio Rodrigues (policial militar). É um assunto sério, os índices de violência têm crescido. É preciso que haja pacto de todos para que resolvamos o problema", comentou, lamentando a morte do PM, ocorrida nesta segunda-feira, 10, em Fortaleza, e considerou que o caso deve servir para catapultar ações do governo do Ceará.

“Eu espero, de fato, que o problema seja resolvido. Que a fala do governador saia do discurso e entre para a prática. Acho que agora ele tem uma oportunidade, já que ontem um policial foi morto. Gosto de comparar com o estado de São Paulo, que quando ocorre a morte de um PM o Estado entende aquilo como um atentado contra o próprio Estado. Espero que ele (Elmano) aproveite a oportunidade para dar uma resposta”, concluiu.