219 guardas municipais são empossados e serão capacitados para uso de arma de fogo em Fortaleza

Agentes foram empossados na noite desta quarta-feira, 29, em cerimônia realizada no Ginásio Paulo Sarasate

Iniciativa faz parte do programa Mais Segurança, que foi anunciado pelo gestor durante a cerimônia realizada hoje. Além da capacitação dos guardas, ação busca garantir novos equipamentos, armamento para os agentes e reforçar também as ações de videomonitoramento e de patrulha.

Na noite desta quarta-feira, 29, ocorreu no Ginásio Paulo Sarasate a solenidade de formatura da primeira turma do Concurso da Guarda Municipal de Fortaleza . Na ocasião, o prefeito José Sarto (PDT) informou que os 219 agentes empossados vão passar por uma capacitação para uso de porte de arma.

"Se o Governo de Estado não é capaz de fazer o mínimo para dar segurança ao povo de Fortaleza, a Prefeitura de Fortaleza vai fazer o máximo, tudo que tiver ao seu alcance. E nós vivemos em tempos muito difíceis, meus amigos e minhas amigas, mas eu estou convencido de que esses tempos difíceis podem ser superados com ousadia, com preparo e com ação. E com a vocação que eu vi nessa solenidade, eu tenho certeza que haveremos de superá-los", destacou ainda.

"A compra dos equipamentos já está encaminhada. Essa iniciativa faz parte de um grande projeto (...) Esse projeto inclui a criação de centros de segurança cidadã nos nossos territórios, nos nossos bairros, a realização de blitz no transporte público da cidade e a ampliação do nosso sistema de vídeomonitoramento", detalhou o prefeito na ocasião.

Fortaleza já têm um acordo firmado de cooperação com a Polícia Federal para que sua Guarda Municipal tenha porte de arma de fogo. Atualmente, a cidade cearense conta com um total de 800 agentes capacitados para fazer uso do armamento e cerca de 200 armas disponíveis para eles.

Nesse contexto, o projeto busca ampliar o número de agentes municipais com capacitação para 1.019 e aumentar as armas disponibilizadas para esses guardas para 600.

"A ideia é ampliar a quantidade de armas e de pessoas capacitadas (...) Não é só comprar armas, nós temos que capacitar os guardas e mantê-los de acordo com as normas que a polícia federal exige", pontua o Coronel Heraldo Maia, titular da Secretaria Municipal da Segurança Cidadã (Sesec).

Ainda segundo o representante da pasta, a capacitação dos novos agentes deve iniciar a partir da próxima semana. O processo para autorização do porte de arma, no entanto, inclui um curso de mais 200 horas, teste psicológico, entre outras coisas, além de ser preciso passar por uma análise final da Polícia Federal.

Em relação às áreas de atuação dos guardas com porte de arma, o coronel explica que estudos e estatística devem apontar índices de violência em locais distintos da Cidade, servindo como um indicador de onde agentes devem atuar. De acordo com informado pelo prefeito José Sarto no evento, até o fim deste ano de 2024 um total de 1.000 guardas municipais devem ser empossados.