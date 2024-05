Vereadores comentam troca na Segurança: "Se não for Jesus, o que este homem poder fazer?"

NOVO titular da SSPDS já foi instrutor do Bope Crédito: Divulgação/Governo do Ceará

A troca do secretário da Segurança Pública do Ceará (SSPDS) anunciada na última segunda-feira, 27, pelo governador Elmano de Freitas (PT) repercutiu entre vereadores de oposição ao PT na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor). A mudança ocorreu após o antigo comandante da pasta, Samuel Elânio dizer que o número de homicídios no Estado era "razoável". Marcelo Mendes (PL), que recentemente tomou posse na vaga de Julierme Sena (PL) disse que o delegado Roberto Sá, que assumirá a pasta, não poderá fazer nada, a não ser que seja Jesus Cristo. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "De que adianta mudar o nome de alguém se a estrutura de poder é a mesma? O que esse novo secretário pode fazer? Não sei o nome dele ainda, mas se não for Jesus Cristo o que este homem poder fazer? Nada", declarou ao O POVO nesta terça-feira, 28.