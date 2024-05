Oposição critica Elmano por segurança pública, mas deseja bons resultados com troca no comando

O governador Elmano de Freitas (PT) anunciou nesta segunda-feira, 27, a troca no comando da secretaria de Segurança Pública, no primeiro passo da reforma de secretariado que mexeu em quatro secretários e cinco órgãos . Sai Samuel Elânio e entra Roberto Sá. Para políticos que atuam na oposição, a troca era urgente diante do aumento do números de homicídio e é recebida de bom grado, com desejos de uma boa gestão, embora haja a avaliação que será preciso mais que só a mudança no comando para trazer um alívio para a pasta .

“É primordial, primeiro, que ele possa unir todas as forças que atuam, direta e indiretamente, na segurança do nosso Estado, trazer e chamar os prefeitos à responsabilidade no que é competência deles, chamar o poder Judiciário, Legislativo para contribuir com o debate, criar um plano de segurança para o estado de Ceará, que eu reivindico que desde a época do governo Cid Gomes nunca foi feito um plano de segurança para o nosso estado”, ressaltou em conversa com O POVO .

Ele cobrou também que o novo secretário, que para ele tem um bom currículo, possa ter autonomia. “Que precisa ser dada a ele para que ele possa adotar as medidas que são necessárias para melhorar a segurança. Acho que passou da hora, era para ter sido realizada essa troca bem antes, não precisava ter acontecido tantas tragédias no estado”, avaliou ainda, em pensamento compartilhado com outros políticos do campo.

Também pré-candidato em Fortaleza, o deputado federal André Fernandes (PL) considerou que os índices de segurança do Ceará “aterrorizam o nosso povo”. “Desejo ao novo secretário, Roberto Sá, sucesso e eficiência no comando desta pasta tão importante. Que tenha autonomia para atuar e trabalhar em defesa do cidadão”, disse, em comunicado nas redes sociais.



Já o presidente do PL no Ceará, Carmelo Neto trouxe aspectos políticos da decisão de mudança na pasta e destacou a sequência de gestões petistas no Estado. Ele fez comparativos com estados comandados por nomes da oposição, como São Paulo e Goiás. “Entra e sai secretário e a realidade não muda. Será se o problema é de quem está no comando da secretaria ou de quem do comando no Estado?”, questionou.

Mais cedo, o prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT) considerou que ainda é cedo para avaliar o novo gestor, mas desejou um bom trabalho ao delegado Roberto Sá que assume no lugar de Samuel Elânio. O prefeito é crítico da segurança estadual desde o ano passado e foi particularmente duro com recente declaração de Elânio.

Em entrevista coletivana Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL), Sarto destacou a situação de insegurança no Estado e afirmou que os números são "inaceitáveis" e não razoáveis, como Elânio havia classificado os casos de homicídio no Ceará.



Líder do Governo vê troca como importante

O líder do Governo Elmano na Assembleia Legislativa, Romeu Aldigueri (PDT), ressaltou ao O POVO, que vê a mudança como importante e destacou o currículo do novo secretário. “Uma mudança importante feita pelo governador, que traz um nome muito respeitado na área, com enorme experiência, de perfil operacional e de inteligência”, afirmou.