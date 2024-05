Sarto deseja bom trabalho ao novo secretário da Segurança e diz que números são 'inaceitáveis'

"Tá cedo (para avaliar). O secretário nem tomou posse ainda. É preciso dar tempo ao tempo. Eu faço votos que o secretário possa fazer um bom trabalho porque a situação atual de insegurança do Ceará, a despeito do que acontece em outras regiões, leia-se Pernambuco e Bahia, o Ceará tendo tido números absolutamente inaceitáveis, não são razoáveis", disse Sarto.

Em entrevista coletiva na Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL), Sarto destacou a situação de insegurança no Estado e afirmou que os números são "inaceitáveis" e não razoáveis, como Elânio havia classificado os casos de homicídio no Ceará.

José Sarto (PDT), prefeito de Fortaleza, comentou nesta segunda-feira, 27, a troca no comando da Secretária da Segurança do Pública do Ceará (SSPDS), anunciada pelo governador Elmano de Freitas (PT) . O pedetista disse que ainda é cedo para avaliar o novo gestor, mas desejou um bom trabalho ao delegado Roberto Sá que assume no lugar de Samuel Elânio . O prefeito é crítico da segurança estadual desde o ano passado e foi particularmente duro com recente declaração de Elânio.

"Estamos falando de um aumento considerando reduções em cima de reduções. Obviamente, se tivermos um homicídio hoje e amanhã tivermos dois, aumentamos 100%. Mas comparado com todo o período, um período bem maior do que esse, nós ainda estamos com um número razoável. Mas sabemos que devemos melhorar e vamos melhorar”, disse o Elânio.

Na última semana, Samuel Elânio deu uma declaração reconhecendo o aumento do número de homicídios, no entanto, o então secretário da Segurança Pública afirmou que seria "razoável" comparado a um outro período. Após repercussão negativa, Elmano demitiu o secretário.

A fala dele gerou muitas críticas, inclusive de Sarto que classificou a fala como "absurda" e "inacreditável". O prefeito de Fortaleza também chamou o Governo Elmano de "leviano" por ter deixado as facções criminosas tomarem conta de Fortaleza e do Ceará.

Roberto Sá foi secretário da Segurança do Rio de Janeiro, tendo pedido exoneração após o então presidente, Michel Temer (MDB) decretar intervenção federal no Estado. Ele também comandou a pasta no Espírito Santo. Além de subsecretário de Planejamento e Integração Operacional do Rio.

Sá foi oficial da Polícia Militar do Rio de Janeiro e primeiro colocado nos cursos de Operações Especiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), onde serviu e foi instrutor, e de Aperfeiçoamento de Oficiais.

Roberto Sá é formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica (PUC-RJ), especialista em Liderança e Gestão Pública pelo Centro de Liderança Pública, com módulo internacional em Harvard, nos Estados Unidos, e também é pós-graduado em Controle Externo, pela Fundação Getúlio Vargas.

Os dados divulgados pelo Governo do Ceará também citam que Roberto tem certificação do Curso de Sistema de Comando de Incidentes (ICS) níveis 100, 200, 300, 341 e do Centro de Operações de Emergência, todos da Guarda Costeira dos Estados Unidos, além do Curso de Gerenciamento para Segurança de Grandes Eventos, pela Unidade de Segurança Diplomática do Departamento de Estado Americano, em parceria com a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).