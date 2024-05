Três prefeitos do Ceará foram afastados em investigações do MP somente neste maio; veja quais

Prefeitos de Amontada, Caridade e Crateús, respectivamente: Flávio Filho, Simone Tavares e Marcelo Machado Crédito: Reproduções / Facebook e Instagram (Flávio Teixeira Filho, Simone Tavares e Marcelo Ferreira Machado)

Os municípios cearenses Amontada, Caridade e Crateús tiveram os prefeitos afastados em investigações deflagradas pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE). Os três casos ocorreram somente neste mês de maio de 2024. Entre as acusações que culminaram nos afastamentos estão suspeitas de crimes contra a administração pública, tais como peculato, fraude em licitações e irregularidades em contratos de serviços. A turbulência na administração dessas cidades ocorre em meio à proximidade das eleições, marcada para o próximo outubro. A cinco meses do pleito que elegerá prefeitos e respectivos vices, além de vereadores, o órgão ministerial atua em prefeituras em que há suspeita de corrupção.



Amontada Distante 175,5 quilômetros de Fortaleza, Amontada foi o terceiro município a ter o prefeito afastado neste maio. O chefe do Executivo municipal, Flávio Filho, foi afastado do cargo nesta quarta-feira, 22, juntamente com o pai, Flávio César Teixeira, que é secretário de Infraestrutura. Além deles, a operação "Vigilantia" deflagrada pelo MPCE, por meio da Procuradoria dos Crimes Contra a Administração Pública (Procap), com apoio da Polícia Civil, pesou sobre o controlador-geral do município, João Lucas Cipriano Pereira de Oliveira, e a secretária de Finanças, Roberta Lorena de Oliveira Bruno. As suspeitas são de irregularidades na contratação de serviços de fornecimento de combustíveis e de limpeza pública pela Prefeitura de Amontada. Além da suspensão dos serviços públicos, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) determinou a quebra dos sigilos bancário e fiscal dos investigados.