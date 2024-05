Câmara de Caridade extingue mandato do vice-prefeito e irmão da prefeita afastada assume

O vice havia entrado com pedido de mandato de segurança para evitar que a Casa Legislativa seguisse com o processo

A Câmara Municipal de Caridade extinguiu no último sábado, 11, em sessão extraordinária, o mandato do vice-prefeito Renato Timbó (PT), que deveria assumir a gestão após o afastamento da prefeita Simone Tavares (PDT).

Quem assumiu a chefia do município foi o presidente da Câmara, José Erivaldo (PDT), que é irmão da gestora afastada. Há diversos vídeos do vereador saindo da Câmara e sendo recebido com aplausos da população.

A prefeita foi retirada do exercício de função pública por 180 dias, em operação do Ministério Público do Estado do Ceará. As acusações são de peculato, fraudes em licitações e outros crimes contra a administração pública do município, distante 101,5 km de Fortaleza.