Afastado, prefeito de Crateús chora e diz que foi o 'mais humilhado do Brasil' no governo Camilo

No município, Camilo apoia a pré-candidatura da oposição, com nome de Janaína Farias. Rompidos politicamente, vice alega não ter denunciado prefeito

Afastado da Prefeitura de Crateús, Marcelo Machado (Solidariedade) afirmou ser "o prefeito mais humilhado do Brasil" durante o governo de Camilo Santana (PT) no Ceará, hoje ministro da Educação. A declaração foi dada nesta quinta-feira, 16, em vídeo captado pelo veículo TV Zap News. Chorando, ele alegou que o então governador não o recebia, mas "botava na linha de frente fulano" para lhe atender.

"Governador também, o que passou, que hoje é ministro, tinha que entender que eu fui, nessa gestão do governo, o prefeito mais humilhado do Brasil. Nunca tive vez e voz de reivindicar alguma coisa e o governador me receber. Sempre botava na linha de frente fulano e fulano para me receber, eu sendo um dos prefeitos mais bem avaliados do estado do Ceará", disse Marcelo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

E seguiu: "Eu fui eleito para governar. Aí você viver debaixo do pé, será que essa pessoa foi eleita com os outros para poder querer pisar? Aliás, nem com voto a gente pisa. A gente trabalha com dignidade". Procurada pelo O POVO, a assessoria de comunicação do ministro Camilo não se manifestou.