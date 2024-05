Presidente do TJCE nega retorno da prefeita de Caridade e recomenda envio de recurso ao STJ

O presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, o desembargador Antônio Abelardo Benevides Moraes, negou o pedido da prefeita de Caridade, Simone Tavares (PSB), que tentava voltar ao cargo após ser afastada em operação do Ministério Público (MPCE) por suspeitas de peculato, fraudes em licitações e outros crimes contra a administração pública do município.

O afastamento fora deferido pela desembargadora Maria Ilna Lima de Castro, levando a gestora a ficar fora do cargo por 180 dias. No pedido de suspensão da liminar, a prefeita defende que a "necessidade de continuidade do serviço justificou a contração direta do fornecimento de combustíveis", e que "não há contemporaneidade entre os fatos e a medida decretada, haja vista que as aquisições junto ao posto Dallas Derivados de Petróleo LTDA ocorreram no início de setembro/2023".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As investigações se referem a pagamentos de “vultosas quantias” para um posto de combustível em Fortaleza, sem qualquer procedimento licitatório e/ou dispensa que o justifiquem. Grande parte dessas despesas teriam sido autorizadas pelo Gabinete da prefeita de Caridade.