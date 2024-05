Burocracia e trâmite atrasam instalação de três CPIs na Câmara de Fortaleza

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) autorizou a instalação de três Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) no fim de abril, mas até agora nenhuma iniciou os trabalhos. Vereadores já foram selecionados como membros, todavia, o trâmite e a burocracia atrasou o início.

As CPIs têm como objetivo investigar a Enel Ceará, a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) e empresas de aplicativos de transporte de passageiros. Elas estavam previstas para começarem na semana passada, inclusive com presidentes já pré-definidos. Márcio Martins (UniãoBrasil) na comissão sobre os aplicativos, Pedro Matos (Avante) na da Enel e Lúcio Bruno, com a da Cagece.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O vereador Márcio Martins (União), autor do requerimento que solicitou a abertura das três comissões, e provável presidente da que investigará os aplicativos, disse que, por vontade dele, já teriam sido instaladas as comissões, mas existem regras internas da Câmara Municipal a serem cumpridas.