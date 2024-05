Entenda as três CPIs abertas ao mesmo tempo na Câmara Municipal de Fortaleza

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 01.08.2023: Fachada da Câmara. Retorno do segundo período do ano na Câmara municipal de Fortaleza. Crédito: FÁBIO LIMA

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) autorizou, na última terça-feira, 30, a instalação de três Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs), que funcionarão ao mesmo tempo. Elas têm como objetivo investigar a Enel Ceará, a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) e empresas de aplicativos de transporte de passageiros. Confira detalhes de cada CPI: CPI da Enel Ceará Assim como a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), que já está em seus estágios finais com a CPI da Enel, a Câmara Municipal de Fortaleza instalou uma comissão para investigar possíveis abusos e irregularidades prestados pela concessionária de energia elétrica.

Entre as justificativas, está a do alto índice de reclamação da população aos serviços da empresa. De acordo com Márcio Martins (União), autor do requerimento feito em março, a baixa qualidade do trabalho da Enel tem afetado a população de forma direta e indireta, seja com quedas frequentes de energia que interferem nas residências e pontos públicos. A solicitação da abertura da CPI da Enel contou com a assinatura de outros 15 parlamentares. Presidente, vice-presidente e relator ainda serão definidos. Os vereadores membros são: Danilo Lopes (PSD), Márcio Martins (União), Júlio Brizzi (PT), Pedro Matos (Avante), PPCell (PDT), Kátia Rodrigues (PDT) e Ronaldo Martins