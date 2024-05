Câmara de Fortaleza cria ao mesmo tempo CPIs para investigar Enel, Cagece e aplicativos

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), por meio da Mesa Diretora, autorizou a instalação de três Comissões Parlamentares de Inquérito (CPI) em sessão nesta terça-feira, 30. Os trabalhos funcionarão de forma simultânea e o movimento de criação contou com apoio de integrantes da base do prefeito José Sarto (PDT), como o líder Iraguassú Filho (PDT) e o vice-líder Didi Mangueira (PDT).

As CPIs são: da Enel Ceará, para investigar possíveis abusos e irregularidades na prestação de serviços pela empresa de energia elétrica; da Cagece, para investigar possíveis irregularidades no abastecimento de água e tratamento de esgoto; e dos aplicativos de transporte de passageiros, para apurar possíveis abusos cometidos contra os trabalhadores. O vereador Márcio Martins (União) solicitou a abertura das comissões no início do ano.

Confira as composições das CPIs:

CPI da Enel Ceará: