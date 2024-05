Câmara de Fortaleza aprova título de cidadão a general que defendeu acampamentos bolsonaristas

Adriana utilizou o tempo de discussão para defender o voto. “Ele assumiu publicamente apoio a fascistas, que acampavam em quartéis. Pessoas que pediam intervenção militar no nosso país, pediam a extinção dos três poderes. E a Câmara está prestes a aprovar um título de cidadania a esse senhor. Acho importante, antes de votar, lembrar as vossas excelências”, afirmou.

Quem é André Luiz Ribeiro Campos Allão?

O general é natural do Rio de Janeiro-RJ. Em 1981, ingressou na Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx), sediada em Campinas-SP. Em 1987, foi declarado Aspirante-a-Oficial da Arma de Artilharia, classificado no 31º Grupo de Artilharia de Campanha Escola (GEsA), no Rio de Janeiro-RJ.

Desde então, desempenhou funções no Exército como chefe da Divisão de Tecnologia e Informação da Assessoria de Planejamento e Gestão do Departamento-Geral do Pessoal (2012) e assistente-secretário do comandante do Exército (2015-2017).

André Luiz exerceu o comando da 10ª região militar durante agosto de 2021 a 4 de abril de 2023. Foi sucedido por Cristiano Pinto Sampaio, atual comandante. Hoje, Allão é vice-chefe do Departamento-Geral do Pessoal do Exército brasileiro.