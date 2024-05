CMFor instalará três CPIs na próxima semana com presidentes pré-definidos

As comissões foram instaladas pela Mesa Diretora da CMFor no final de abril e funcionarão simultaneamente. A última vez em que a Casa abriu uma CPI foi em 2011 para investigar denúncias de exploração sexual em Fortaleza.

De acordo com a solicitação apresentada pelo vereador, a comissão irá tratar da relação dos aplicativos com os seus motoristas habilitados; a de usuários e a seguridade na prestação de serviços, antes, durante e depois de cada corrida; a relação com o Poder Público.

Este último ponto é citado pois pode haver possíveis irregularidades no apanhado do chamado Preço Público, ausência de pagamento da Outorga Onerosa e não recolhimento do ISS e outros tributos municipais.

Os vereadores membros são: Carlos Mesquita (PDT), Cônsul do Povo (PSD), Dr. Vicente (PT), Inspetor Alberto (PL), Marcelo Lemos (Avante), Luciano Girão (PDT) e Márcio Martins (União).

CPI da Enel

Assim como a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), que instalou a CPI da Enel e já apresentou o relatório final, a CMFor abriu uma comissão para investigar possíveis abusos e irregularidades prestados pela concessionária de energia elétrica.

Entre as justificativas, está a do alto índice de reclamação da população aos serviços da empresa. De acordo com Márcio Martins, autor do requerimento feito em março, a baixa qualidade do trabalho da Enel tem afetado a população de forma direta e indireta, seja com quedas frequentes de energia que interferem nas residências e pontos públicos.

A solicitação da abertura da CPI da Enel contou com a assinatura de outros 15 parlamentares.