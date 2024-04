Sabia que você pode discursar na tribuna da Câmara Municipal de Fortaleza? Veja como

O recurso é previsto no Regimento Interno da Casa. Nele consta que o tempo concedido para o uso da Tribuna Livre é de 10 minutos, durante as sessões ordinárias, realizadas às quartas-feiras

Ao orador que ocupar o espaço, serão aplicadas as mesmas regras ao uso da palavra do vereador. O momento reservado ao pronunciamento do orador que fizer o uso da palavra antecede às intervenções dos vereadores inscritos.

O recurso é previsto no Regimento Interno da Casa. Nele, consta que o tempo concedido para o uso da Tribuna Livre é de 10 minutos, durante as sessões ordinárias, realizadas às quartas-feiras.

Conforme o artigo 1º do Regimento Interno, “ao orador que ocupar a Tribuna Livre deverão ser aplicadas as demais regras atinentes ao uso da palavra do Vereador, devendo pronunciar-se com obediência aos princípios de urbanidade e respeito à soberania do Plenário, usando de linguagem moderada, de modo a não exceder na disciplina e na ética regular do comportamento legislativo”.

O documento também orienta que as inscrições para a Tribuna Livre devem ser realizadas junto à Ouvidoria da Câmara Municipal, que analisará os requisitos necessários, submetendo-os ao conhecimento da Mesa Diretora para o agendamento da data, respeitando a ordem de inscrição.

Uma das exigências estabelecidas ao orador é o resumo escrito do assunto, do objeto do pronunciamento e, em caso de denúncia de irregularidades, os indícios e evidências que embasam a queixa.