Com desistência de deputado, presidente do PSDB Maracanaú assume Regional 5 de Fortaleza

Lucinildo Frota deixou a Regional 5 dois dias depois de assumir Crédito: José Leomar/Divulgação/Agência Assembleia

O deputado estadual Lucinildo Frota (PDT) deixou o comando da secretaria Regional 5 do município de Fortaleza dois dias após ter sido anunciado pelo prefeito José Sarto (PDT), e em seu lugar, assumiu a pasta o presidente do PSDB de Maracanaú, Alexandre Oliveira. O novo secretário, inclusive, já participa de agendas da Prefeitura ao lado do Sarto. O nome do novo secretário consta na publicação do Diário Oficial do dia 17 de abril, sete dias após Lucinildo ter sido exonerado da Regional 5. A pasta corresponde aos bairros Siqueira, Bonsucesso, Bom Jardim, Granja Lisboa e Granja Portugal.

