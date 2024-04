Maracanaú: Julinho recorre a PT estadual e nacional para tentar ser candidato a prefeito

“No momento, estamos esperando a decisão do recurso na instância estadual e nacional. Estamos dialogando com o presidente Antônio Filho, o Conin, e o deputado federal José Guimarães”, declarou ao O POVO , nesta terça-feira, 2.

Essa escolha desagradou, em muito, Julinho, que acusou o diretório municipal de barrar filiados na deliberação executiva. Assim, o parlamentar entrou com um recurso sobre a definição, direcionado para os diretórios estadual e nacional do PT.

Apesar da falta de apoio do PT municipal , o deputado estadual Júlio César Filho (PT), o Julinho, briga para manter sua pré-candidatura à Prefeitura de Maracanaú - distante 23,6 km de Fortaleza. Na disputa deste ano, o diretório da sigla optou por seguir com o prefeito Roberto Pessoa (União Brasil) , de olho na reeleição.

O deputado estadual há meses defende uma candidatura petista no município, apontando críticas à gestão de Pessoa diversas vezes, nas redes sociais e em sessões da Assembleia Legislativa. Segundo o parlamentar, o gestor "não moveu uma palha para a campanha do Lula" no segundo turno em 2022.

Secretário de Juventude de Maracanaú rebate acusações



Após o recurso, Nailton Marques, secretário da Juventude em Maracanaú, defendeu a legitimidade do processo no município. Segundo ele, as deliberações, na ocasião, circulavam em três opções: prévias, encontros ou a definição da tática.

Em todos os casos era necessário ao menos 2/3 de votos do diretório, que, na cidade, conta com 22 integrantes, sendo 17 simpáticos à gestão municipal, de acordo com Nailton. Da totalidade, 20 membros teriam participado do processo. Foi, então, determinada a última opção - definição da tática -, na qual 15 votaram pelo apoio a Pessoa.