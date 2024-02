Fortaleza e Maracanaú iniciam ação em parceria para combater arboviroses

Iniciativa tem objetivo de conter a proliferação da dengue no limite entre as cidades; próximas atividades serão em conjunto com Caucaia Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Fortaleza dará inicio nesta terça-feira, 27, à operação "Fronteira", em parceria com o município de Maracanaú, com o objetivo de combater o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Ação busca intensificar as ações de controle e incentivar a população a adotar medidas que evitem a proliferação do mosquito. A operação será finalizada até sexta-feira, 1º, em seis bairros de Fortaleza nas áreas limítrofes com Maracanaú: Siqueira, Canindezinho, Parque Presidente Vargas, Aracapé, Planalto Ayrton Senna e José Walter. Como parte da programação, serão visitados 175 quarteirões e cerca de 10.512 imóveis serão vistoriados, beneficiando 21 mil fortalezenses. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Cerca de 250 agentes de combate a endemias (ACE) de Fortaleza estarão participando da operação, com a eliminação manual dos focos e aplicação de larvicida biológico nos armazenamentos d'água e aerosystem intradomiciliar, além de medidas de educação em saúde com visitas aos imóveis.