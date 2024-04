Deputado é exonerado dois dias após ser nomeado e Sarto justifica:" Pediu uns dias"

Lucinildo, que é pré-candidato do partido em Maracanaú, foi anunciado na leva de outros 16 novos secretários da gestão municipal. Os nomes substituiem nomes que saíram para serem candidatos nas eleições de outubro, como pede a legislação brasileira que pede descompatibilização com seis meses antes do pleito.

"Tem uma questão protocolar do deputado que pediu uns dias para resolver. A gente já tinha tido uma conversa prévia e ele está resolvendo. Por enquanto, ele volta para Assembleia por questões protocolares do parlamento estadual e a gente vai resolver na semana", ressaltou ao O POVO .

O deputado estadual Lucinildo Frota (PDT) foi exonerado dois dias após ser anunciado para ser o titular da Regional 5 . A informação consta no Diário Oficial do Município (DOM) desta quarta-feira, 10, após ter assumido a pasta na segunda-feira, 8. O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), justificou que o parlamentar pediu "uns dias" para resolver pendências relacionadas a Assembleia Legislativa (Alece).

O prefeito ressaltou que as mudanças são um "torque", em menção ao conceito da física sobre a capacidade do motor de fazer um esforço e gerar energia em determinado tempo. "É a arrancada de zero a cem quilômetros bem rapidinho quando você aperta (o acelerador). É essa a ideia, é aumentar a velocidade no menor espaço de tempo possível. Bem rapidinho e em todas as áreas", apontou ainda.



O prefeito mexeu em pontos estratégicos da gestão, como a educação, que vem sendo carro-chefe do governo, tanto em investimento como em propaganda. Saiu Dalila Saldanha que estava no cargo desde 2017, ainda no segundo mandato do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT). Em seu lugar, assumiu Jefferson de Queiroz Maia, que era secretário adjunto da pasta.

As alterações tiveram três estratégias: quadros que já faziam parte da gestão, ou eram adjuntos ou coordenadores, nomes próximo de aliados ou aliados propriamente. "Dança das cadeiras" também aconteceram, como com o titular da Regional 4, Ubiratan Teixeira, que era secretário da regional 10.