Sarto faz reforma na equipe e anuncia 17 novos secretários

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), anunciou no fim da noite desta segunda-feira, 8, o nome de novos 17 secretários da gestão na Capital. Alguns dos novos titulares vão ocupar a cadeira de nomes que deixaram os cargos para disputar nas eleições, a maioria como vereadores. Na última sexta-feira, 5, como publicado no Diário Oficial do Município (DOM), o prefeito exonerou 13 secretários de olho nas eleições.

O prefeito mexe em pontos estratégicos de sua gestão, como a educação que vem sendo carro-chefe do governo, tanto em investimento como em propaganda. Saiu Dalila Saldanha que estava no cargo desde 2017, ainda no segundo mandado do ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT). Em seu lugar assume, Jefferson de Queiroz Maia, que era secretário adjunto da pasta.

Promoções também aconteceram com novo titular da Regional 4, Ubiratan Teixeira, que desempenhou o cargo de secretário executivo regional 10. O mesmoa aconteceu na regional 3, com Ariane Sousa da Silva, que era secretaria executiva da pasta. Lacerda Moreira já atuava na Regional 8 e, nas redes sociais, aponta que prestava assessoria para o vereador Fábio Rubens (PDT).

Desponta na lista ainda o deputado estadual Lucinildo Frota, que recentemente se filiou ao PDT e é pré-candidato a prefeitura de Maracanaú. Consta também Alanderson de Castro Mangueira, que foi candidato pelo PSB ao cargo de deputado federal em 2022 e atuou como secretário na Secretaria Municipal da Gestão Regional (Seger). Ele é filho do vereador Didi Mangueira (PDT).