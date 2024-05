Pequeno no Brasil, Avante se torna 3ª maior bancada na Câmara de Fortaleza

Plenário da Câmara Municipal de Fortaleza Crédito: FABIO LIMA

Heitor Holanda (Avante) assumiu nesta terça-feira, 7, como vereador de Fortaleza, após Fábio Rubens (PDT) se licenciar por 120 dias por interesses particulares. Com isso, o Avante passa a ter a terceira maior bancada da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), atrás apenas do PSD e PDT. Além de Heitor, o partido tem atualmente os vereadores Ana Aracapé, Emanuel Acrízio, Marcelo Lemos e Pedro Matos. Antes da janela partidária, entre março e abril, o Avante contava com apenas um parlamentar, Danilo Lopes, que migrou para o PSD. A maior bancada de vereadores é a do PDT, do prefeito José Sarto, que tem 12 parlamentares. A seguir, aparece o PSD, partido que mais cresceu na "dança das cadeiras" da janela partidária e passou de dois para sete vereadores. O Avante completa a lista das três maiores forças. Somadas, as legendas representam mais da metade da Casa, com 24 dos 46 vereadores.