Sargento Reginauro critica "arengas" entre Elmano e Sarto: "Disputa do poder"

O deputado estadual Sargento Reginauro, líder do União Brasil na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), usou a tribuna nesta quarta-feira, 24, para fazer críticas ao governador Elmano de Freitas (PT) e o prefeito José Sarto (PDT) por discussões políticas. O parlamentar usou como exemplo o assassinato no Instituto José Frota (IJF), em que os gestores delegaram a responsabilidade do ocorrido um para o outro, com fortes acusações. Desde o ano passado, segundo o deputado, eles entram em "arengas" em diversos temas, mas o atual momento teria excedido os limites. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Não é a primeira vez, de um ano passado pra cá, que o governador e o prefeito entram nessas arengas, nessas querelas, diante de problemas da saúde, segurança pública. Mas, meus amigos, diante de uma tragédia como aquela, esse empurra pra cá e empurra pra lá passou dos limites", disse Reginauro.