Pré-candidato em Caucaia, Catanho publica imagem com Camilo e Luizianne, mas sem Valim

São eles: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro Camilo Santana, o governador Elmano de Freitas e a deputada federal Luizianne Lins. A publicação não faz menção ao atual ocupante do cargo, Valim, do PSB.

Escolhido pelo grupo do ministro Camilo Santana (PT), do governador Elmano de Freitas (PT) e do prefeito Vitor Valim (PSB) para concorrer a prefeito de Caucaia, Waldemir Catanho (PT) publicou nas redes sociais imagem com o mote "Caucaia quatro vezes mais forte", em que aparece ao lado de quatro petistas.

Ele foi nomeado por Elmano para desempenhar função similar na Secretaria de Articulação Política do Estado. Catanho foi exonerado da pasta no último dia 8 para estar apto para a disputa municipal. A primeira suplente de senadora Augusta Brito (PT) passou a ocupar o cargo.

Contexto da candidatura

Catanho emergiu como pré-candidato a prefeito de Caucaia como consequência da desistência de Valim disputar reeleição. O atual chefe do Executivo da cidade metropolitana atravessa luto pela morte da filha, Sofia Valim, aos 19 anos. A jovem digital influencer passou por um transplante de fígado, mas não resistiu.

A escolha dele pelos estrategistas do PT, como Camilo, Elmano e o deputado federal José Guimarães, foi modo de contemplar indiretamente Luizianne. A ex-prefeita não se diz contemplada e nega ter participado de qualquer acordo que tenha envolvido Caucaia ou outro município.

O Ceará "três vezes mais forte" acompanhou Elmano e Camilo desde a convenção partidária que oficializou Elmano candidato a governador.

"Eu não tive um presidente ao meu lado nesses anos, imagine Lula presidente, Elmano governador e Camilo senador para fazer o Ceará mais forte. É o Ceará três vezes mais forte", disse Camilo naquele 30 de julho de 2022.

Três eram os cargos majoritários em disputa em 2022 no Ceará: Presidência da República, Governo do Ceará e Senado Federal. Com os três espaços preenchidos por petistas desde 2023, a Prefeitura de Caucaia, de acordo com o que prega a peça, Caucaia seria quatro vezes mais forte com eventual vitória do pré-candidato.